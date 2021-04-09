На первое рабочее место по распределению прибывают примерно 90% выпускников вузов – Минобразования

На первое рабочее место по распределению прибывают примерно 90% молодых специалистов - это высокий процент. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Процент распределенных от тех, кто должен быть распределен, приближается к 100%. На уровне высшего образования в 2020 году этот процент было 99,9%. Были единичные выпускники, имеющие определенные основания, не были распределены. Если говорить о проценте тех, кто доезжает и трудоустраивается, то это уже другая величина. Этот процент варьируется по специальностям, по уровням образования. Прибытие подтвердилось на уровне высшего образования более чем в 90%. Это высокий процент, а среди остальных 10% есть те, кто пошел служить в армию, получать образование на более высокой ступени", - рассказал Сергей Касперович.

Таким образом, порядка 1 тыс. молодых специалистов не пребывают по месту распределения по уважительным причинам. Тех, кто без уважительной причине не стал отрабатывать по распределению после окончания вуза, - 100-150 человек в год, причем здесь и те, кто не прибывает к месту распределения, и те, кто не отрабатывает до конца срока. Им нужно возместить средства, потраченные на их образование.

Например, учитель начальных классов СШ №32 Минска Илона Дмитрович рассказала, что определяющих факторов для того, чтобы остаться на первом месте работы, да и в профессии вообще, несколько. Это достойная зарплата, наличие жилья в населенном пункте, коллектив и поддержка администрации, условия работы (оснащенные современные учебные аудитории, перспектива карьерного роста и профессионального развития). Девушка родом из Витебска, еще в старших классах она определилась с профессией и поступила на факультет начального образования БГПУ им. М.Танка. Сейчас, будучи на четвертом курсе, она уже начала трудовую деятельность, полгода работает в СШ №32 Минска, туда же пойдет по распределению. Ей повезло самой найти себе место трудоустройства. В школе молодой коллектив, учреждение образования оснащено современным оборудованием - все это девушку привлекает. Но жилищный вопрос пришлось решать самостоятельно, отметила Илона Дмитрович. Для многих ее сокурсников это становится основным препятствием, когда финансов на аренду не хватает. И, несмотря на наличие вакантных мест в столице, они возвращаются на малую родину, - туда, где есть жилье.