На переулке Дальнем горел дом
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30 ноября в 22.37 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по переулку Дальнему в Бобруйске.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, хозяин находился на улице. Прибывшие на место ЧС спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
МЧС напоминает: не допускайте курения в постели.
Берегите дом от пожара. Телефон МЧС 101 и 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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