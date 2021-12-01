На переулке Дальнем горел дом

30 ноября в 22.37 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по переулку Дальнему в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, хозяин находился на улице. Прибывшие на место ЧС спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает: не допускайте курения в постели.

Берегите дом от пожара. Телефон МЧС 101 и 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС