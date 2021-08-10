На пересечении Ульяновской и Гагарина планируется новый магазин. Спрашивают мнение бобруйчан

Земельный участок для торгового объекта в районе пересечения улиц Гагарина и Ульяновской приглянулся инвесторам. Общая площадь проектируемого объекта около 800м2. Архитектурно-планировочное решение объекта предусматривает создание магазина по торговле продовольственными и сопутствующими непродовольственными товарами повседневного спроса (торговой площадью около 400м2. В границах проектных работ предусмотрены парковки для автотранспорта.

Порядок проведения общественного обсуждения.

Общественное обсуждение будет проведено Бобруйским горисполкомом с 18 августа по 11 сентября.

С 18 августа по 3 сентября (включительно) экспозиция проекта будет размещена по адресу: г. Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1, каб. 209.

Замечания и предложения по реализации проекта направляются в отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского городского исполнительного комитета. Электронная версия проекта будет представлена на сайте bobruisk.by.

В общественном обсуждении могут участвовать физические лица, их объединения, юридические лица. Во время проведения общественного обсуждения проекта участники общественного обсуждения вправе направлять организатору (отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского городского исполнительного комитета) письменные или электронные замечания и предложения (адрес: 213800, г. Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1; е-mail: archi@bobruisk.by

Замечания и предложения граждан в обязательном порядке должны содержать ФИО гражданина, адрес его места жительства или места работы (учебы), личную подпись гражданина (кроме электронных обращений); юридических лиц - наименование юридического лица, его место нахождения, ФИО руководителя, личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического лица.

Презентация проекта участникам общественного обсуждения состоится 18 августа в 16:00 в здании Бобруйского городского исполнительного комитета (пл. В.И.Ленина, 1, каб. 209).

Информация! По всем возникающим вопросам связываться с организатором, тел.: 68-00-48, 68-00-49.