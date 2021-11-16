На пересечении улиц Социалистической и Карла Либкнехта произошло ДТП
200 0
Фотографии: Александр Анташкевич, Виктор Чабан
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
Фото Виктора ЧАБАНА.
Читайте
также
также
-
Самый милый подвиг дня: в центре Бобруйска спасли котенка, забравшегося на дерево (фото и видео)
-
В Бобруйске задержали двоих мужчин, сорвавших госфлаг со здания колледжа
-
На пересечении улиц Социалистической и Карла Либкнехта произошло ДТП
-
В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека
-
В Бобруйске мужчина похитил из магазина 25 палок колбасы
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости