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Происшествия

На перекрестке улиц К. Либкнехта и Советской столкнулись Audi и BMW. Обстоятельства происшествия устанавливаются. (Фото)

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На перекрестке улиц К. Либкнехта и Советской столкнулись Audi и BMW. Обстоятельства происшествия устанавливаются. (Фото)

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