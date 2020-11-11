На перекрестке улиц К. Либкнехта и Советской столкнулись Audi и BMW. Обстоятельства происшествия устанавливаются. (Фото)
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Фотографии: Александр Анташкевич
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