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Происшествия

На перекрестке Пушкина и Карла Либкнехта столкнулись легковушки

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На перекрестке Пушкина и Карла Либкнехта столкнулись легковушки

Около 15.00 на пересечении улиц Пушкина и Карла Либкнехта столкнулись Volkswagen и KIA. Оба авто получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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