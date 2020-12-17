На перекрестке Пушкина и Карла Либкнехта столкнулись легковушки
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Фотографии: Александр Анташкевич
Около 15.00 на пересечении улиц Пушкина и Карла Либкнехта столкнулись Volkswagen и KIA. Оба авто получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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