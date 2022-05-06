На озере в Бобруйске спасли пенсионерку
93 0
В Бобруйске спасли тонувшую в озере пенсионерку, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
5 мая в 17-27 спасателям поступило сообщение о том, что на озере «Пружинка» в районе ул.КИМа г.Бобруйска тонет человек.
Прибывшие спасатели обнаружили на расстоянии около 20 м от берега в центре озера в воде человека.
Работники МЧС - командир отделения ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС Валерий Нестерёнок, старший пожарный Евгений Можаровский, пожарный Андрей Роговой – извлекли из воды гражданку С. 1955 г.р., пенсионерку, жительницу Бобруйска. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение», состояние удовлетворительное.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
На Интернациональной горела дорожная фреза
-
На озере в Бобруйске спасли пенсионерку
-
В Бобруйске местный житель сбил 57-летнюю женщину
-
Почти 900 кг клубники, манго, винограда и голубики пытались незаконно ввезти в Беларусь
-
Житель Бобруйска угнал чужой автомобиль после похода в гости