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Происшествия

На озере в Бобруйске спасли пенсионерку

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На озере в Бобруйске спасли пенсионерку

В Бобруйске спасли тонувшую в озере пенсионерку, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

5 мая в 17-27 спасателям поступило сообщение о том, что на озере «Пружинка» в районе ул.КИМа г.Бобруйска тонет человек.

Прибывшие спасатели обнаружили на расстоянии около 20 м от берега в центре озера в воде человека.

Работники МЧС - командир отделения ПАСЧ-1 Бобруйского ГРОЧС Валерий Нестерёнок, старший пожарный Евгений Можаровский, пожарный Андрей Роговой – извлекли из воды гражданку С. 1955 г.р., пенсионерку, жительницу Бобруйска. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая госпитализирована с диагнозом «общее переохлаждение», состояние удовлетворительное.

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