На оnline-представление «Маленький Дед Мороз» приглашают ЮНИСЕФ в Беларуси и информационная кампания «Просто дети» 29 декабря. Увидеть его может любой желающий. Начало в 19.00.

Автором программы и живого музыкального сопровождения является минский бэби-театр «Бусы», который уже семь лет создает теплые театральные спектакли для детей. В текущем сезоне он расскажет историю про Маленького Деда Мороза, которому предлагали отказаться от идеи дарить сказку окружающим и оставаться дома. Но он оказался отважным и верил в свою мечту. Вместе с ним зрители отправятся в путешествие по новогодним сказкам и встретят добрых друзей – звездную медведицу, быстрых снегирей и даже полярных рыб. Всех зрителей также ждет общение и волшебные новогодние конкурсы от Маленького Деда Мороза.

Приглашение на новогодний концерт можно получить в Instagram-аккаунте информационной кампании «Просто дети» - @prostodeti.by. Для этого необходимо подписаться на аккаунт и рассказать в социальной сети о новогодней мечте своего ребенка. Трансляция концерта будет проходить на платформе Zoom.

Представление состоится в рамках информационной кампании по снижению стигматизации в отношении детей с инвалидностью «Просто дети», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.