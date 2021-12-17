На ОАО «УКХ «БобруйскАгромаш» прошла встреча-диалог с молодыми специалистами

На базе ОАО «УКХ «БобруйскАгромаш» состоялась встреча-диалог с молодыми специалистами по вопросам работы, проводимой руководством компании. Грамотная и инициативная молодежь с новыми подходами, взглядами, идеями, вливаясь в трудовые коллективы учреждений, предприятий и организаций, дает новый импульс их развитию. Поэтому и внимание уделяется ей особое. Сегодня на промгиганте работает 39 молодых специалистов. Все они принимают активное участие в трудовой и общественной жизни холдинга.

– Мы понимаем, что – это будущее нашего предприятия, и хотели бы понять – чего им не хватает, что бы хотелось изменить. Мы считаем, что любая инициатива – это хорошо. Даже критика тоже хорошо. Потому что невозможно всегда удовлетворять всех. А молодежь – она креативная. Инициатива от молодых специалистов важна для понимания того, как мы будем вместе двигаться дальше для выполнения поставленных задач перед предприятием. Мы готовы их слушать и слышать, – отметила Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «УКХ «БобруйскАгромаш».

Молодые специалисты спрашивали о возможности повышения квалификации, занятии спортом на предприятии, использовании медицинской страховки. Волновали их вопросы и карьерного роста, профсоюзных льгот. (К слову, у молодых специалистов есть возможность повысить свою квалификацию за счет предприятия, в том числе получить первое высшее образование).

Данное мероприятие показывает серьёзный подход руководства компании к пополнению молодыми специалистами трудового коллектива, заинтересованность в дальнейшем закреплении их на местах.