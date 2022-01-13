На ОАО «ТАИМ»» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь в которой приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Вера Широкая, прокурор г.Бобруйска Александр Конецкий, глава администрации Первомайского района Виталий Власевич.

В рамках обсуждения проекта основного Закона спикеры познакомили присутствующих с его основными изменениями и дополнениями.

В ходе встречи заданы вопросы о направлении военнослужащих и других лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности, перераспределения полномочий между органами власти.

«Нас объединяет сегодня желание жить и трудиться в мирной, стабильной и динамично-развивающейся стране, так давайте приложим все усилия в выработке, формировании и осознании принимаемых нами решений и примем активное участие в судьбоносных для нас изменениях», – обратилась к заводчанам парламентарий.