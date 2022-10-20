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Общество

Областная группа по правовому просвещения населения провела «Единый день информирования» на ОАО «ТАиМ»

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Областная группа по правовому просвещения населения провела «Единый день информирования» на ОАО «ТАиМ»

В рамках единого дня информирования на ОАО «ТАиМ» прошла встреча представителей областной группы по правовому просвещению населения с трудовым коллективом.

Перед работниками предприятия выступили: Андрей Столяров, первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского облисполкома; Иван Смирнов, заведующий юридической консультацией г. Бобруйска и Ольга Середина, заведующий нотариальной контрой №2 Ленинского района.

Андрей Столяров рассказал о продовольственной безопасности Республики Беларусь в условиях экономических санкций, а также об импортозамещении как национальном проекте и комплексной стратегии развития экономики. После этого спикеры осветили деятельность нотариата, адвокатуры и главного управления юстиции Могилевского облисполкома на современном этапе.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА, фото Виктора ЧАБАНА.

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