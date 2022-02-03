На ОАО «ТАиМ» патриотическая акция «Навстречу Референдуму»
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
Патриотическая акция «Навстречу Референдуму» проходит на предприятиях холдинга «Белавтомаз». Сегодня в Бобруйске с концертной программой «Вместе в будущее» перед работниками ОАО «Тормозные аппараты и механизмы» выступили творческие коллективы ДК МАЗ.
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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