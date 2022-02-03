На ОАО «ТАиМ» патриотическая акция «Навстречу Референдуму»

Патриотическая акция «Навстречу Референдуму» проходит на предприятиях холдинга «Белавтомаз». Сегодня в Бобруйске с концертной программой «Вместе в будущее» перед работниками ОАО «Тормозные аппараты и механизмы» выступили творческие коллективы ДК МАЗ. /Будет дополнено и обновлено/.