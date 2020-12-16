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Общество

На ОАО «Славянка» стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение цехов

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На ОАО «Славянка» стартовал конкурс на лучшее новогоднее украшение цехов

Каждый год все структурные подразделения предприятия участвуют в оформлении помещений к главному зимнему празднику – Новому году. Сегодня свои творческие идеи продемонстрировали первый, третий швейные цеха и комплектовочный цех.

Коллективы представили на суд жюри оригинальные композиции, большое место в которых отведено поделкам работниц фабрики. Отдельно стоит упомянуть вязаные игрушки комплетовщика изделий Елены Гайсенковой, которая давно увлекается этим занятием в свободное от работы время.

Сотрудницы «Славянки» продемонстрировали также артистические и музыкальные таланты, разыграв новогодние сценки. Цыганка гадала гостям, предсказывая только хорошие события  в 2021 году, а Баба Яга острила и веселила публику.

Итоги конкурса будут подведены после 25 декабря. Победителей ждут сладкие призы.

 

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