На ОАО «Славянка» прошла акция «В школу всей семьей»

– Любая благотворительная помощь приятна не только тем, кто ее получает, а также тем, кто ее оказывает. Сегодня здесь собрался круг неравнодушных людей. Ведь мы понимаем, что не все могут полноценно собрать ребенка в школу. Встречаются какие-то проблемы. И когда мы помогаем решить эти трудности, то получаем огромное удовлетворение от этого, – отметила Нина Костян, председатель Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».

Концертную программу для гостей подготовили художественные коллективы Центр досуга и творчества. Спонсорами акции выступили: ОАО «Славянка», ОАО «Бобруйсктрикотаж», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», Бобруйская городская организация ОО «Белорусский союз женщин», первичная организация «Православные бобруйчанки», Бобруйская епархия, Бобруйская городская поликлиника №1, Детская музыкальная школа №1 им. Е. К. Тикоцкого, Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж, первичной организации «Забота».