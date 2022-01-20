На ОАО «ФанДОК» прошла встреча-обсуждение по проекту изменений и дополнений Основного Закона страны
22 0
В среду, 20 января, с трудовым коллективом фанерно-деревообрабатывающего предприятия города встретились прокурор города Бобруйска Александр Конецкий, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер, генеральный директор предприятия Андрей Партянков. Важным поводом для этого стало обсуждение поправок и изменений в Конституцию Республики Беларуси.
В ходе встречи гости подробно ответили на все волнующие вопросы коллектива.
также
-
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля
-
На ОАО «ФанДОК» прошла встреча-обсуждение по проекту изменений и дополнений Основного Закона страны
-
21 января профсоюзный лидер Бобруйска проведет прием в рамках работы общественной приемной по сбору предложений по проекту изменений в Конституцию
-
Руководство города встретилось с трудовыми коллективами
-
Мнение народа. Бобруйчанка Ольга Потапенко о проекте новой Конституции