На ОАО «ФанДОК» прошла встреча-обсуждение по проекту изменений и дополнений Основного Закона страны

В среду, 20 января, с трудовым коллективом фанерно-деревообрабатывающего предприятия города встретились прокурор города Бобруйска Александр Конецкий, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер, генеральный директор предприятия Андрей Партянков. Важным поводом для этого стало обсуждение поправок и изменений в Конституцию Республики Беларуси.

В ходе встречи гости подробно ответили на все волнующие вопросы коллектива.