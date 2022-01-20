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На ОАО «ФанДОК» прошла встреча-обсуждение по проекту изменений и дополнений Основного Закона страны

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На ОАО «ФанДОК» прошла встреча-обсуждение по проекту изменений и дополнений Основного Закона страны

В среду, 20 января, с трудовым коллективом фанерно-деревообрабатывающего предприятия города встретились прокурор города Бобруйска Александр Конецкий, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер, генеральный директор предприятия Андрей Партянков. Важным поводом для этого стало обсуждение поправок и изменений в Конституцию Республики Беларуси.

В ходе встречи гости подробно ответили на все волнующие вопросы коллектива.

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