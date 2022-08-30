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Происшествия

На Новошоссейной горел трактор

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На Новошоссейной горел трактор

29 августа в 15.12 поступило сообщение спасателям о пожаре трактора в Бобруйске по улице Новошоссейная.

О пожаре сообщил очевидец, обнаружив столб дыма на территории предприятия. По прибытии первых подразделений МЧС на открытой площадке на территории ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» происходило открытое горение трактора и рубительной машины. До прибытия спасателей возгорание пытались ликвидировать с помощью имеющихся порошковых огнетушителей.

Прибывшие подразделения ликвидировали пожар. В результате пожара уничтожены трактор и рубительная машина. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

МЧС напоминает: при обнаружении пожара покиньте опасную зону и набирайте по 112.

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