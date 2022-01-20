«На ногах его перенес». Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом COVID-19 омикрон. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, - сказал Александр Лукашенко. - Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел".

"Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в России в вопросе борьбы с пандемией и лечения людей взят правильный курс: "В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. - Прим. БЕЛТА). И сахарный диабет, и онкология, астма - такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить", - сказал Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент в конце июля 2020 года заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах.