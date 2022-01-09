На Немиге проводится демонтаж пролетов частично обрушившегося моста

Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В настоящий момент вывезены на утилизацию обломки обрушившегося пролета. На демонтаже путепровода ночью были задействованы более 30 человек.

"Сейчас по очереди будем разбирать оставшиеся пролеты путепровода. Техники и людей хватает, чтобы работать круглосуточно. Все относятся с пониманием к возникшей ситуации. Всего здесь четыре пролета, первый из них планируем разобрать за воскресенье", - сказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

В районе Немиги меняются маршруты общественного транспорта.