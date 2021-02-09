На Могилевщине завершается вакцинация медиков от COVID-19. На очереди – учителя и соцработники

Первый этап иммунизации от COVID-19 завершается на Могилевщине. На прошлой неделе прививки получили последние из 1610 работников здравоохранения, а на этой уже начали вакцинировать педагогов, воспитателей, работников органов социальной защиты и интернатов.

Безопасность применения препаратов обеспечена

— Продолжаем иммунизацию по мере поступления препарата, — рассказала «Р» первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Ляхович. — Борясь на передовой с COVID-19, медики больше других рискуют заболеть сами, поэтому именно на них сконцентрирован первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь российскую вакцину «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V», закупили для педагогов и социальных работников.

Накануне прививочной кампании на Могилевщине провели большую подготовительную работу. В частности, сформирована вся необходимая материально-техническая база для безопасного хранения вакцины, обеспечен необходимый температурный контроль на всех этапах транспортировки, хранения и самой процедуры вакцинации. Это значит, подчеркивают медики, безопасность применения препарата строго обеспечена.

— Я и сама получила прививку в первых рядах, — делится Ирина Петровна. — Никаких волнений и переживаний не было, ведь препарат прошел клинические испытания, доказал свою эффективность и безопасность. Чувствую себя отлично, не заметила никаких побочных эффектов: хожу на работу каждый день, вот с вами разговариваю. Сделали прививки и многие медики из моего окружения — у них также все прошло замечательно. Заинтересовались прививками и другие мои родные, знакомые, они ждут, когда вакцинация будет доступна населению.

В Могилеве иммунизацию от коронавируса проводят две поликлиники: центральная — по Ленинскому району, поликлиника № 6 — по Октябрьскому району города. Здесь получают вакцину сотрудники поликлиник, больниц и других медицинских учреждений, находящихся на территории областного центра.

— В нашем учреждении большая работа была проведена во время подготовки к вакцинации медиков, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части могилевской поликлиники № 6 Татьяна Кондакова. — Министерство здравоохранения и главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома проводили обучающие семинары. Мы подготовили материально-техническую базу нашей поликлиники, закупили все необходимое оборудование, разработали все нужные алгоритмы.

Всего по областному центру привили 830 работников здравоохранения в возрасте от 18 до 60 лет.

«Самочувствие ни у кого не ухудшилось»

Главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко отметил:

— Не секрет, что, выполняя свою ежедневную работу, медики и другие сотрудники учреждений здравоохранения находятся в зоне риска. Чтобы минимизировать угрозу их здоровью, они первыми получают вакцину. Существенным плюсом станет то, что в последующем вакцинация позволит снизить распространение вирусной инфекции и среди населения.

Перед вакцинацией пациенты обязательно проходят полное медицинское обследование. Доктор их осматривает, измеряет температуру, уточняет анамнез, перенесенные и хронические заболевания, наличие аллергии. Затем вакцинируемый получает полную информацию о препарате, возможных побочных эффектах, вырабатываемом иммунитете. А на руки ему выдают памятку с датой и временем, когда нужно подойти на укол снова — прививку делают в два этапа, введение второго компонента вакцины запланировано через 21 день после первого. Полчаса после прививки медики наблюдают за состоянием человека и только потом его отпускают. Пока ни у кого из пациентов самочувствие не ухудшалось.

Спрос на вакцинацию есть

Акушерка Могилевской центральной поликлиники Людмила Ищенко довольна тем, что сделала прививку:

— Несмотря на то что я работаю в медучреждении с большим потоком посетителей, мне удалось не заболеть коронавирусной инфекцией. Хочу, чтобы так продолжалось и дальше, поэтому решила обезопасить себя и записалась на вакцинацию. Перед процедурой мне ни капельки не было страшно, поскольку это осознанный шаг. Тем более как медик я лучше обывателей разбираюсь в тонкостях вопроса. К слову, чувствуем себя отлично! Я и мужа уговорила привиться, он ждет своей очереди.

Вакцинация населения начнется в ближайшее время. Предположительно во второй половине февраля — начале марта. Запись желающих получить прививку от коронавирусной инфекции ведется уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в медучреждения по месту жительства, где врач-специалист оценит состояние здоровья пациента, имеющиеся показания и противопоказания. И спрос на услугу от жителей области есть!

По словам Ирины Ляхович, на Могилевщине наблюдается снижение количества заболевших COVID-19, данная положительная динамика позволяет учреждениям здравоохранения понемногу возвращаться к привычной работе. И проведение вакцинации — еще один важный этап в этой борьбе c инфекцией.