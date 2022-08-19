На Могилевщине стартовала поисковая экспедиция на местах ожесточенных боев летом 1941 года. К раскопкам присоединился и арзамасский военно-патриотический клуб «Рассвет». Вместе с могилевскими поисковиками им предстоит пролить свет на неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

Поисковая экспедиция здесь началась далеко не с раскопок. Этот регион – малая родина Александра Тхорева. С детства помнит рассказы родных о войне, о том какие ожесточенные бои шли на этих землях. Долго и кропотливо изучал архивы, трофейные снимки люфтваффе.

Александр Тхорев, поисковик Могилевского историко-патриотического поискового клуба «Виккру»: «Немцы снимали районы боевых действий здесь. Помогли с переводом журналов боевых действий 78 пехотной дивизии немецкой. Какую-то информацию почерпнули от местных жителей, журналов, аэросъемки. Так и работаем».

Оборона Могилева летом 41-го стала легендарной страницей истории Великой Отечественной войны. В конце июля красноармейцам удалось вырваться из вражеского окружения. В ожесточенных боях под Чаусами погибли не меньше 2,5 тысяч советских солдат. Местные жители хоронили бойцов в братских могилах.

Раскопки на этих землях поисковики и военные проводят с 90-х годов. За это время подняты останки более пятисот красноармейцев.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского историко-патриотического поискового клуба «Виккру»: «По немецким данным, советских не сохранилось, эта группировка войск генерала Бакунина насчитывала более 10 тысяч человек. Я думаю, эта цифра не окончательная. Здесь было значительно больше войск Красной армии, которые прорывались на Восток, для соединения с нашими частями. Потому работы будут продолжаться».

Сбор информации идет буквально по крупицам. Наряду с останками самые ценные находки – медальоны. До 1942 года это был единственный документ с личными данными красноармейцев. Найти такой – большая удача. За 3 дня раскопок поисковики подняли 32 бойца и 21 смертный медальон. Их содержимое еще предстоит изучить экспертам.

Евгений Королев, старший инструктор 52 отдельного специализированного поискового батальона: «Карманное зеркальце, опасная бритва, монеты времен СССР, значок ГТО (готов к труду и обороне), перочинный нож – нацарапана фамилия Шатов. Для нас важна каждая деталь, так как по каждой мелочи у нас есть возможность установить имя бойца, чтобы увековечить память о нем».

На поле возле деревни Самулки вместе с могилевскими поисковиками работают коллеги из Арзамаса. В экспедициях на Могилевщине российский патриотический клуб «Рассвет» участвует уже 11-й сезон. В 1941 году наши отцы, деды и прадеды героически обороняли родную землю. Спустя десятилетия их потомки снова вместе – восполняют пробелы истории. Прикоснуться к героическому прошлому предков для каждого – дело чести.

Михаил Макаров, куратор Арзамасского военно-патриотического клуба «Рассвет»: «Мы с Беларусью остались на постсоветском пространстве самыми большими друзьями. И для нас это честь и гордость. Нам приятно, что мы приезжаем, по сути, как к себе домой. Абсолютно точно, что нужно продолжать. Хватит и на наш век, и на век сверху. Есть фраза: война не окончена, пока не похоронен последний солдат».

Семен Курлов, поисковик Арзамасского военно-патриотического клуба «Рассвет»: «Руки трясутся, когда находишь кости, потом медальоны или вещь подписную. Вам ни один поисковик не расскажет – это просто патриотизм. Когда ты это находишь, когда понимаешь, что можешь найти родственников солдата, его историю, понять, что как было, как он погиб. Тогда – это самое высшее чувство».

Поисковая вахта памяти на Могилевщине стартовала в середине апреля. За это время из земли подняты останки более 70 бойцов Красной армии. По медальонам и архивным данным удалось установить 8 имен. Сезон поисковых работ продолжится до октября. Всего в планах – 7 экспедиций. Самые ценные находки полнят экспозицию нового музея воинской славы Могилевщины на Буйничском поле. Его открытие намечено на 2024 год.

по материалам ОНТ