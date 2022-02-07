На Могилевщине сформированы участковые комиссии по референдуму

В Могилевской области завершено формирование участковых комиссий для голосования по референдуму. В соответствии с созданными ранее 707 участками для голосования, в том числе 32 в больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и других учреждениях, оказывающих медицинские услуги, столько же образовано и данных комиссий. Их количественный состав превышает 7,5 тыс. человек.

При формировании этого первичного и первостепенного звена голосования по республиканскому референдуму, как подчеркнул председатель областной комиссии по референдуму Валерий Берестов, полностью выдержаны нормы Избирательного кодекса Республики Беларусь.

К примеру, категория государственных служащих должна составлять в них не более одной трети от общего числа их членов. В составе же участковых комиссий области по референдуму их 4,5 процента.

Представители общественных объединений и политических партий должны занимать не менее одной трети их количества. Эта же категория в составе участковых комиссий Приднепровского региона насчитывает около 50%. Большинство в ней принадлежит членам Федерации профсоюзов Беларуси (больше 14%), объединения «Белая Русь» (7,4%), молодежной, ветеранской, женской и других общественных организаций республики.

Более трех четвертей состава участковых комиссий – женщины. Больше 6% - молодежь.

mogilevnews.by