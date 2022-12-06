На Могилевщине превышены прошлогодние объемы закладки стабилизационных фондов

В Могилевской области выполнены все плановые показатели создания региональных стабилизационных фондов на межсезонный период 2022-2023 годов для организаций бюджетной сферы и торговли. Как пояснили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, наибольшие объемы созданных в области зимних запасов – овощей и картофеля. Так, овощей заложено 9700 тонн. В том числе 3410 тонн капусты, 1360 тонн свеклы, 2760 тонн моркови и 2170 тонн лука репчатого.

Объем областного стабилизационного фонда картофеля на межсезонье – 6750 тонн. В региональный стабилизационный плодовый фонд заложено 2350 тонн садоводческой продукции.

В итоге существенно превышены прошлогодние объемы закладки областных стабфондов. К примеру, объем закладки второго хлеба превзойден почти в два раза (также как капусты и свеклы), а моркови и лука репчатого – более чем в два раза.