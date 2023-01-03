На Минской горел гараж
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30 декабря в 8.14 спасателям поступило сообщение о пожаре гаража в кооперативе по улице Минской в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри гаража, создалось плотное задымление.
Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате пожара частично уничтожено и повреждено имущество в гараже, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС: берегите себя и имущество, в случае пожара звоните по 101 или 112.
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