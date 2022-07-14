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Фотофакт

На Минской фрезеруют асфальт

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На Минской фрезеруют асфальт

Известно, что 14 июля ДСУ 16 приступило к снятию верхнего слоя асфальта. Напомним, что улица Минская - транзитная магистраль. Ее ремонт планируется осуществлять за счет средств республиканского дорожного фонда.

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