На Минской фрезеруют асфальт
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Известно, что 14 июля ДСУ 16 приступило к снятию верхнего слоя асфальта. Напомним, что улица Минская - транзитная магистраль. Ее ремонт планируется осуществлять за счет средств республиканского дорожного фонда.
Фото из соцсетей
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