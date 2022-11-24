На Мальдивах повысят налог на туристические услуги

Власти Мальдив приняли решение повысить налоговые ставки для компаний, работающих в сфере туризма. Так, ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) увеличатся с 12 до 16 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

К слову, для других сфер рост отчислений не столь существенный — два процента. Отмечается, что поправки начнут действовать с 1 января 2023 года.

Курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании должны будут пересмотреть свою ценовую политику.

Ассоциация же мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) назвала решение властей "поспешным" и "внезапным". По данным организации, поступления от туриндустрии составляют 74 процента доходов бюджета страны. При росте фискальной нагрузки сектор может сильно пострадать.