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«На крыльях мечты»: в Бобруйске прошел концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой

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«На крыльях мечты»: в Бобруйске прошел концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой

В День матери – 14 – октября во Дворце искусств города Бобруйска состоялся концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Она выступила с концертной программой «На крыльях мечты».

После феерического выступления, которое прошло под громкие аплодисменты зрителей, состоялась автограф-сессия.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

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