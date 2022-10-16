«На крыльях мечты»: в Бобруйске прошел концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой
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В День матери – 14 – октября во Дворце искусств города Бобруйска состоялся концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой. Она выступила с концертной программой «На крыльях мечты».
После феерического выступления, которое прошло под громкие аплодисменты зрителей, состоялась автограф-сессия.
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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