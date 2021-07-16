На Крылова горела квартира

15 июля в 20.09 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Крылова в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС из окон квартиры на первом этаже шел дым, создалось плотное задымление внутри квартиры и в подъезде. Хозяева находились на улице.

Прибывшие на место ЧС спасатели эвакуировали жильцов из подъезда с помощью маски спасаемого, а также ликвидировали возгорание в квартире.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните 101 и 112, расскажите диспетчеру что горит и по какому адресу. Помните, что в случае пожара нужно немедленно покидать помещение, если справиться с очагом самому не получается. При этом важно звать на помощь, оповестить соседей, позаботиться, чтобы в квартире никого не осталось. Берегите себя и помните, что пренебрежение правилами пожарной безопасности приводит к непоправимым последствиям.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.