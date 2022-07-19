На Красноармейской горело авто
18 0
18 июля в 13.40 спасателям поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Красноармейская в Бобруйске. Прибывшие на место пожара работники МЧС наблюдали горение подкапотного пространства автомобиля «Пежо» 1994 г.в.
Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара повреждён моторный отсек, капот автомобиля. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ электропроводки).
МЧС напоминает: если не в силах справиться с загоранием, незамедлительно звоните по 112
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Четверо могилевчан стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на Br5 млн
-
На Красноармейской горело авто
-
В Бобруйске трое самозанятых парикмахеров не платили единый налог
-
С начала года на водоемах в Бобруйске утонули 6 человек, из них 2 детей
-
С начала года в Бобруйске и Бобруйском районе произошло 98 пожаров