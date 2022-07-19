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Происшествия

На Красноармейской горело авто

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На Красноармейской горело авто

18 июля в 13.40 спасателям поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Красноармейская в Бобруйске. Прибывшие на место пожара работники МЧС наблюдали горение подкапотного пространства автомобиля «Пежо» 1994 г.в.

Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара повреждён моторный отсек, капот автомобиля. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ электропроводки).

 

 

МЧС напоминает: если не в силах справиться с загоранием, незамедлительно звоните по 112

 

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

 

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