На Красноармейской горело авто

18 июля в 13.40 спасателям поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Красноармейская в Бобруйске. Прибывшие на место пожара работники МЧС наблюдали горение подкапотного пространства автомобиля «Пежо» 1994 г.в.

Спасатели ликвидировали горение. В результате пожара повреждён моторный отсек, капот автомобиля. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (КЗ электропроводки).

МЧС напоминает: если не в силах справиться с загоранием, незамедлительно звоните по 112

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС