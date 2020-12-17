На контроле вопросы ЖКХ

На прошедшей неделе состоялось заседание постоянной комиссиии по жилищно-­коммунальному хозяйству, благоустройству, землепользованию, экологии и градостроительству Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Народных избранников интересовал ход наведения порядка на земле и благоустройства в Бобруйске за 11 месяцев текущего года. Депутаты также озвучили обращения граждан по вопросам освещения.

На заседании присутствовали председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, председатель комиссии Татьяна Тихоновская, члены комиссии, депутаты. Заслушали доклады приглашенных: начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Светланы Жуковой, главного инженера ГО «Бобруйск­жилкомхоз» Эдуарда Мясника, директора КУП «ДЭП г. Бобруйска» Виктора Леоновича, директора КУП «Горсвет г.Бобруйска» Игоря Урбановича, директора КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Людмилы Дыбы, и.о. директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» Елены Жулего.

Начала заседание Светлана Жукова, проинформировав присутствующих о положении дел. Подробно Светлана Николаевна остановилась на вопросе обращения с коммунальными отходами, в том числе со вторичными материальными ресурасами.

– В Бобруйске планируется строительство мусороперерабатывающего завода, уже разработана проектная документация, которая прошла экспертизу, сейчас определяются застройщики, – рассказала Светлана Николаевна о перспективах на будущее.

Она также отметила, что в Бобруйске санитарная очистка проводится по маршрутам движения и многоэтажной застройке ежедневно. Раз в неделю осуществляется вывоз отходов с территории частного сектора. Охвачены все садоводческие и дорожно-строительные кооперативы. И это не только сбор отходов, но и вторичных материальных ресурсов.

– По итогам работы за январь-ноябрь текущего года мы собрали 9 тысяч тонн бумаги и картона. Это 90 процентов от доведенного задания. Как видите, есть некоторые сложности по сбору вторичных материальных ресурсов. Население еще не подошло к тому высокому уровню сознания, чтобы разделять отходы. Хотя все возможности предоставлены, площадки оснащены контейнерами для раздельного сбора отходов. В этом году мы еще дополнительно приобретем почти 3 тысячи таких контейнеров, которые направим в частный сектор.

– За счет каких средств осуществляется финансирование мероприятий по благоустройству? – поинтересовался председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

– Это средства госбюджета, субъектов хозяйствования, которые за собственный счет благоустраивают свои территории. Источником финансирования могут быть и средства населения.

Хороший пример, подтверждающий, что в Бобруйске есть инициативные и небезразличные горожане, которые хотят принимать участие в благоустройстве своих придомовых территорий, привела директор КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Людмила Дыба.

– Настоящий игровой комплекс по­явился во дворе возле дома 24 на Приберезинском бульваре. Старт обновлениям дали неравнодушные жильцы. Хочу поблагодарить за активное участие депутата Палаты представителей Национального собрания Веру Широкую. С ее участием и участием главы администрации Первомайского района была сделана огромная работа. К помощи подключились городские предприятия. Сотрудники организации по обслуживанию жилфонда уложили тротуарные борта и плитку, установили и зафиксировали оборудование. «Легпромразвитие» выделило эко-покрытие. На всех этапах жильцы очень активно участвовали в процессе, покупали материалы, контролировали, даже в производстве работ хотели помогать. Дворик получился просто замечательный. Теперь жители близлежащих домов говорят, что хотят такой же. Но ведь нужно и самим жильцам стремиться, чтобы их придомовые территории облагораживались. А если есть желание, мы всегда поможем.

К слову, на техническом обслуживании КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» находится 418 дворовых территорий (133,3 га), а КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» – 255 (201,9 га). На их содержание и благоустройство бюджетом запланировано 1305077,57 рубля.

Необходимо обслуживать коммунальщикам также частный сектор, который зачастую может граничить с многоэтажной застройкой. Здесь присутствующие описали спорную ситуацию: жильцы частного сектора сносят древесные отходы (ветки, спиленные деревья) на площадки, во дворы многоэтажек, принадлежащих жилищным товариществам. Ветки и спиленные деревья не являются коммунальными отходами, и сотрудники «Спецавтопредприятия» их не вывозят. Жильцам приходится избавляться от этих отходов за собственные средства. Как выйти из этой ситуации? Единственный способ: достучаться до самосознания жильцов частного сектора. Других способов решения проблемы законодательством не предусмотрено.

– Этот вопрос необходимо взять на контроль. Возможно, инициировать перед депутатами Палаты представителей Национального собрания внесение изменений в законодательство, – отметил Михаил Желудов.

Заслушав всех докладчиков и обсудив информацию, комиссия рекомендовала КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» и КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» обеспечить надлежащее санитарное состояние внутридомовых территорий, произвес­ти запланированные работы по благоустройству дворовых территорий – асфальтированию проездов, установке детского и спортивного оборудования, навести порядок на придомовых территориях неканализованного жилищного фонда с выполнением необходимых работ, произвести работы по приведению в надлежащее состояние надворных хозяйственных построек.

Администрациям Ленинского и Первомайского районов рекомендовано совместно с УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и окружающей среды обеспечить контроль за принимаемыми субъектами всех форм собственности мерами по наведению порядка на собственных и прилегающих территориях в соответствии с планами мероприятий по наведению порядка и благоустройству, обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке и наведению порядка на объектах ведомственного жилищного фонда, организаций застройщиков и товариществ собственников, производственной сферы, гаражно-строительных кооперативов, а также активизировать работу по наведению порядка в секторе индивидуальной застройки – по приведению в надлежащее эстетическое состояние фасадов жилых домов и ограждений приусадебных участков.