На контроле сотрудников ГАИ водители маршрутных такси

С 17 по 21 января сотрудниками Госавтоинспекции на территории Могилевской области проводится комплекс профилактических мероприятий по контролю соблюдения требований Правил дорожного движения водителями такси.

Сегодня редко встретишь человека, который хоть раз не воспользовался бы услугами маршрутных такси, в обиходе называемых «маршрутками». Этот вид общественного транспорта давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, с его помощью мы намного быстрее можем добраться до места назначения, при этом экономя уйму времени. Вместе с тем, зачастую вечно спешащие и опаздывающие пассажиры, особенно в часы пик, не замечают или не хотят замечать многочисленные нарушения Правил дорожного движения, которые допускают водители маршрутных такси.

Хоть дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных такси происходят не часто, но последствия они могут иметь довольно серьезные. В минувшем году с участием маршруток зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.

Уже в текущем году 3 января около шести часов вечера в Белыничском районе водитель маршрутки «Могилев – Круглое» не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся, а затем врезался в световую опору. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 3 ребенка.

Следует отметить, что на колесах автомобиля были установлены зимние шины, которые не пригодны к эксплуатации, так как остаточная высота рисунка протектора менее 4 мм.

В погоне за максимальной прибылью водители маршруток пренебрегают элементарными правилами на дороге, при этом полностью забывают, либо просто не хотят помнить о том, что нарушения правил приводят к тяжёлым последствиям.

Люди забывают о своей безопасности и готовы ехать стоя, лишь бы быстрее добраться до нужного места. Однако при этом они забывают, что в случае аварии или же при резком торможении пассажиры могут причинить травмы друг другу.

Водителям маршрутных такси не стоит пренебрегать правилами перевозки пассажиров. Согласно п.181.3 ПДД водителю запрещено перевозить пассажиров сверх того количества, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Серьезную тревогу вызывает использование мобильной связи во время движения водителями маршрутного такси. Находясь на маршруте, они успевают одновременно управлять «маршруткой», обилечивать пассажиров и разговаривать по телефону, что просто не допустимо. Ведь пассажир, пользующийся услугами маршрутного такси, рассчитывает в целости и сохранности доехать до пункта назначения, надеясь на профессионализм, дисциплинированность водителя и максимально возможную безопасность.

За 2021 год в Могилевской области к административной ответственности привлечено 916 водителей маршрутных такси, из них 142 «маршрутчика» нарушили требования сигналов светофора, 141 - перевозил пассажиров сверх количества, 104 – пользовались мобильной связью во время движения и другие. Кроме того, выявлено 2 факта управления данным видом транспорта нетрезвыми водителями и 1 - бесправным.

С участием водителей легковых автомобилей-такси в прошлом году произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Выявлено 1 830 нарушений ПДД водителями легковых такси, из них 5 – за управление в нетрезвом состоянии и 4 – за «бесправное» вождение.

Госавтоинспекция призывает водителей маршрутных и легковых такси не пренебрегать Правилами дорожного движения, беречь своих пассажиров, которые доверили вам свою жизнь.

Пассажиры, помните о своей безопасности, не ставьте себя под угрозу, пытаясь доехать любым способом.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома