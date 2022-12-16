На контроле состояние дел в потребкооперации

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля эффективности деятельности организаций потребкооперации Могилевской области.

Коллегией отмечено, что принимаемые органами управления потребкооперации меры по оптимизации и совершенствованию работы районных потребительских обществ не достаточны.

По причине высоких темпов развития крупных торговых сетей удельный вес потребкооперации в розничном товарообороте торговли снижается. Качество торгового обслуживания населения не всегда отвечает предъявляемым требованиям. Комитетом и иными контролирующими органами продолжают выявляются нарушения торгового законодательства, в том числе реализация некачественных товаров (за 10 месяцев 2022 года выявлено 172 таких случая).

Коллегией Комитета обращено внимание Могилевского облпотребсоюза на необходимость совершенствования торгового обслуживания населения, внедрения современных форм и методов торговли, повышения конкурентоспособности реализуемой продукции по ценовому фактору, в том числе путем оптимизации затрат, совершенствования схем товародвижения. Исполнение предложений взято на контроль.