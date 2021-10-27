На контроле – соблюдение законодательства!

Комитетом государственного контроля Могилевской области в сфере жилищно- коммунального хозяйства выявлен ряд проблемных вопросов.

К примеру, могилевской частной организацией ЖКХ на протяжении длительного времени в целях минимизации налоговых обязательств реализовывалась незаконная схема передачи 2-м предпринимателям, являющимся одновременно учредителями организации, на аутсорсинг 2-х высоколиквидных услуг в сфере ЖКХ (обслуживание запорно-переговорных устройств и систем видеонаблюдения). При этом фактическое оказание этих услуг осуществлялось работниками организации с использованием принадлежащего ей оборудования. В результате противоправной деятельности учредителей организации в бюджет в 2016-2020 гг.,

I квартале 2021 г. не поступило более 150 тыс. рублей налоговых платежей.

Кроме того, при проверке этой организации Комитетом установлены многочисленные нарушения жилищного законодательства и законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг (без заключения договоров жильцам оказывалась дополнительная жилищно-коммунальная услуга по обустройству придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшему содержанию, в обслуживаемых организацией домах выявлены антисанитарное состояние подъездов и прилегающей территории и иное).

Комитетом организации направлено соответствующее предписание и решение Комитета по немедленному исправлению ситуации, их реализация взята на контроль, а действиям (бездействиям) должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.».

Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области Д.В.Захаров