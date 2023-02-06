На контроле правительства: Сивак о паводковой ситуации, состоянии дорог и работе ЖКХ

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак провел совещание по вопросам паводковой ситуации, состоянии автомобильных дорог и улиц населенных пунктов и работе ЖКХ по уборке территорий населенных пунктов, передает корреспондент БЕЛТА.

"B последнее время обоснованные нарекания и негативные отзывы граждан вызывают вопросы состояния автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, уборки дворовых территорий многоквартирных жилых домов, внутриквартальных проездов и пешеходных связей в населенных пунктах. Отчасти это связано с аномальными погодными условиями в зимний период 2022-2023 годов, характеризующимися обильными снегопадами, ледяными дождями и множественностью циклов заморозки и разморозки даже в течение одних суток. Конечно, в таких условиях, когда утром идет снег, днем он начинает таять, а к вечеру подмерзает и превращается в лед, нагрузка на коммунальные, дорожные и иные специализированные службы многократно возрастает. Такие погодные аномалии вызывают ускоренное разрушение дорожного покрытия и негативно влияют на уровень травматизма. По данным Государственной автомобильной инспекции, за один месяц - январь - на республиканских и местных автодорогах, улицах населенных пунктов произошло около 400 ДТП, связанных с дефектами дорожного покрытия, или четвертая часть от всего количества таких ДТП, зафиксированных за весь 2022 год", - сказал Анатолий Сивак.

Также, по его словам, в этом году уже в январе в некоторых регионах сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка, связанная с подтоплением паводковыми и талыми водами отдельных участков дорог и мостов, жилых домов и частных подворий, дач. "Вместе с тем пенять только на погоду не приходится. Хватает нарушений, системных недоработок и банальной халатности на местах. Зачастую местные исполнительные и распорядительные органы, в зоне ответственности которых находятся вопросы содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов и уборки территорий, не уделяют этому должного внимания. Планирование текущих и капитальных ремонтов улиц осуществляется на недостаточном уровне. Организация и контроль за уборкой территорий в полной мере и объеме не обеспечивается. В результате имеем рост заявок и претензий от населения. Это формирует негативный эмоциональный фон прежде всего в адрес местных органов власти. Анализ обращений в службу 115 указывает, что в 2022 году больше всего заявок на неудовлетворительное содержание улиц возросло в населенных пунктах Витебской области. В частности, в Шарковщинском, Ушачском, Полоцком, Новополоцком, Миорском и Поставском районах. Наибольший рост количества заявок по уборке придомовых территорий отмечается в Минской, Витебской и Гомельской областях", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что местными органами власти не обеспечивается в полной мере реализация предоставленных законодательством полномочий по привлечению субъектов хозяйствования и граждан к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов. "Не во всех районах республики приняты решения о закреплении за субъектами хозяйствования и гражданами территорий общего пользования населенных пунктов для выполнения работ по их поддержанию в надлежащем санитарном состоянии. Эту практику необходимо брать на вооружение всем, то есть 100% это решение должно быть выполнено по республике немедленно. Необходимо активно привлекать граждан к уборке снега на дворовых территориях и обеспечивать их инвентарем. На это неоднократно указывал глава государства, премьер-министр, а также руководство Совета Республики. В связи с этим сегодня рассмотрим обозначенные в повестке совещания вопросы, определим имеющиеся проблемы и пути их решения. Требуется выработать такие решения, которые позволят нам, невзирая на погодные условия, обеспечивать надлежащее качество функционирования инфраструктуры и повседневную жизнедеятельность населения. Думаю, подобные встречи в правительстве мы будем проводить ежемесячно, а на уровне министерств, облисполкомов, Минского горисполкома и райисполкомов - это необходимо делать еженедельно", - заявил Анатолий Сивак.