На контроле – порядок на земле!

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены итоги контроля за выполнением в 2022 году поручений Главы государства по наведению порядка на земле. Результаты контроля свидетельствуют, что, несмотря на принимаемые местными органами власти меры, должный порядок на земле пока не наведен.

Комитетом в истекшем году в этой сфере выявлено более 300 нарушений в 13 городах и 16 районах области. Наиболее типичными из них являются свалки строительного и бытового мусора, неэффективно используемые субъектами хозяйствования земельные участки, на которых расположены потенциально опасные объекты недвижимости, а также незадействованные в сельскохозяйственном производстве земли.

Кроме того, в области продолжают выявляться случаи самовольного занятия и нецелевого использования земель. По итогам заседания заинтересованным внесены предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. Принятие мер взято на контроль.».

О.Е. Стригун, заместитель председателя Комитета