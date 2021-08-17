На контроле КГК деятельность системы потребкооперации

Комитетом госконтроля Могилевской области в августе текущего года проведен мониторинг деятельности организаций потребкооперации области. Его результаты показали, что несмотря на принимаемые меры по совершенствованию материально-технической базы и улучшению качества обслуживания в этой сфере имеется немало проблем.

Растет число убыточных организаций, снижается уровень рентабельности продаж, уменьшается доля потребкооперации в розничном товарообороте торговли. Проводимая организациями этой сферы ценовая политика не всегда позволяет им конкурировать на равных с иными крупными торговыми сетями.

Также контролерами в 13 (из 15) подвергнутых мониторингу торговых объектах районных потребительских обществ выявлены различные нарушения правил торговли, в 6 - реализация продукции с истекшими сроками годности, в 4 – санитарных норм и правил, в 2 – порядка ценообразования. По всем выявленным нарушениям оперативно приняты меры реагирования.