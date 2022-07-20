На контроле губернатора: качество строительства жилья

Многодетные семьи Могилева, которые в новом поселке улиц Аграрная - Слепокурова построили индивидуальные дома за материнский капитал и субсидию, сейчас озабочены качеством стройки.

С просьбой помочь разобраться в проблеме они обратились на программу «Губернатор онлайн» с участием главы области Анатолия Исаченко, которая в апреле была в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» Могилев».