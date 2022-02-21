На контроле — цены на социально значимые товары. КГК продолжает мониторинг соблюдения дисциплины цен

Комитетом государственного контроля Могилевской области продолжен мониторинг соблюдения дисциплины цен в организациях торговли региона.

За истекший период текущего года контролерами выявлены и пресечены завышения цен на более чем 60 наименований товаров в 14 торговых объектах Могилева и Бобруйска, Климовичского, Костюковичского и Могилевского районов.

Среди основных групп товаров, на которые чаще завышались цены: плодоовощная продукция, рыба мороженая, колбасные и макаронные изделия, крупы и сахар. В отдельных объектах торговли цены на отечественную плодоовощную продукцию порой превышали максимально разрешенные в 1,5 раза, а на импортную торговые надбавки завышались до 7 раз.

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.