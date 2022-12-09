На комплексном занятии военнослужащим в/ч 5527 рассказали о требованиях безопасности

6 декабря в войсковой части 5527 прошло комплексное занятие по требованиям безопасности в рамках открытия периода обучения, сообщает корреспондент Bobrlife.

Военнослужащим рассказали о требованиях безопасности: при обращении с оружием, боеприпасами, специальными и имитационными средствами; при совершении марша автомобильным транспортом, при посадке и высадке из него, обращении с ГСМ и другими ядовитыми техническими жидкостями; при проведении занятий по физической подготовке и спортивно-массовых мероприятий; при проведении практических занятий по тактической подготовке внутренних войск; при выполнении задач боевой службы, выполняемых подразделениями войсковой части; при проведении хозяйственных работ, а также об оказании первой помощи при получении травм.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.