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Здоровье

На Кировщине активно проходит прививочная кампания по борьбе с гриппом

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На Кировщине активно проходит прививочная кампания по борьбе с гриппом

В Кировском районе активно проходит прививочная кампания. На 17 октября  привито 2465 человек или 14,2% от населения района, из них 588 детей, сообщает kirovsk.by со ссылкой на районный центр гигиены и эпидемиологии.

«Вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из рекомендованных ВОЗ штаммов и использованными в правильной дозе, защищает от заболевания гриппом около 80% здоровых детей и взрослых,- отмечают специалисты райЦГЭ. - Она эффективно обеспечивает предупреждение связанных с гриппом осложнений, либо уменьшает их тяжесть, а у лиц пожилого возраста резко снижает смертность от данного вируса.

Подъем заболеваемости гриппом в нашей стране приходится, как правило, на ноябрь – март. В связи с этим, лучше всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре – ноябре. В течение 2-3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень антител против вирусов гриппа.

Целесообразность ежегодной вакцинации определяется тем, что, во-первых, новый вирус гриппа по своим свойствам отличается от прошлогоднего, а во-вторых, защитные антитела, выработанные после прививки, обычно в течение 6-12 месяцев после вакцинации разрушаются или их количество становится недостаточным для защиты от гриппа в новом сезоне. Поэтому прививаться нужно ежегодно».

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