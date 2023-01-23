На Кирова ночью горел дом
6 0
23 января в 3.48 ночи по 101 местная жительница сообщила о пожаре частного дома по улице Кирова в Бобруйске.
Происходило горение дома, создалось плотное задымление. Хозяин дома находился на улице, пытаясь бороться с пламенем самостоятельно, отчего получил ожоги 20% тела и был госпитализирован.
Прибывшие спасатели ликвидировали стихию. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, частично уничтожено перекрытие, обуглены стены, уничтожено имущество в доме. Спасено хозяйственное строение.
Специалисты устанавливают причину пожара.
МЧС напоминает: при пожаре важно покинуть опасную зону и срочно вызывать помощь по 101 или 112. Берегите себя!
Евгений Товстик, Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
На Кирова ночью горел дом
-
В Колодищах стая бродячих собак на глазах у прохожих загрызла косулю
-
Директор бобруйского общепита получил около Br190 тыс. дохода без уплаты налога
-
Бобруйчанин похитил с территории предприятия автомобильный двигатель
-
Бобруйские оперативники ликвидировали порностудию в Ушачах