На Кирова ночью горел дом

23 января в 3.48 ночи по 101 местная жительница сообщила о пожаре частного дома по улице Кирова в Бобруйске.

Происходило горение дома, создалось плотное задымление. Хозяин дома находился на улице, пытаясь бороться с пламенем самостоятельно, отчего получил ожоги 20% тела и был госпитализирован.

Прибывшие спасатели ликвидировали стихию. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, частично уничтожено перекрытие, обуглены стены, уничтожено имущество в доме. Спасено хозяйственное строение.

Специалисты устанавливают причину пожара.

МЧС напоминает: при пожаре важно покинуть опасную зону и срочно вызывать помощь по 101 или 112. Берегите себя!

Евгений Товстик, Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС