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На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

БЕЛТА 29 0

На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана

Власти Испании рассчитывают эвакуировать на острове Пальма не более 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter. Сообщение цитирует ТАСС.

На острове были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов. Военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

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