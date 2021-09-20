На Канарах рассчитывают эвакуировать до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана
БЕЛТА 29 0
Власти Испании рассчитывают эвакуировать на острове Пальма не более 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства в Twitter. Сообщение цитирует ТАСС.
На острове были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов. Военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.
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