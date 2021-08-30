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На Камчатке обнаружили тайник с 415 кг браконьерской икры

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На Камчатке обнаружили тайник с 415 кг браконьерской икры

Тайник с 415 кг браконьерской красной икры обнаружили на Камчатке сотрудники Усть-Большерецкого отдела рыбоохраны, проводя рейд с общественными инспекторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства.

На реке Кихчик был найден тайник с 17 куботейнерами икры лососевых видов рыб.

Начато административное производство. Икра изъята и отправлена на ответственное хранение.

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