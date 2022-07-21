На каком языке разговаривает молодежь. Краткий словарь-подсказка для родителей

«Когда твоя лп начала тебя шипперить с дед инсайдом, ты что испытала — кринж или рофл?» — такой вопрос в интервью задала своей собеседнице одна из самых известных российских журналисток. Она в шутку попыталась влиться в тренд, используя популярные у зумеров слова. Но подростки возмутились. В соцсетях долго витали гневные восклицания школьников: дескать, как посмела.

Сленг используют преимущественно подростки, хотя и старшее поколение порой грешит. Необычные слова приходят к нам из TikTok и Instagram, компьютерных игр, аниме и быстро встраиваются в повседневную речь. В результате «неприятность» превращается в «трабл», «одежда» — в «шмот», а «отдыхать» теперь звучит не иначе как «чилить». Для непосвященных (наших бабушек или людей, ратующих за чистоту речи) слушать это — настоящее мучение.

— Возникновение новых слов — результат изменений в обществе, политике, экономике и других сферах. Особенно ярко это проявляется на лексическом уровне: если, например, грамматика развивается на протяжении целых столетий, то лексика меняется практически ежедневно, — объясняет лингвист Дарья Бурдейко.

Эксперт подтверждает догадки родителей, что сленг — это всего лишь веяние моды. В начале нулевых взрослых заботили «ништяк» и «отстой», но постепенно эти слова исчезли, как и «печалька» — в 2010‑х. Так что переживать о том, что неологизмы заполонят речь, заменив большую часть устоявшихся терминов, не стоит.

Хейтер — недруг. От английского to hate — ненавидеть.

Хейтерами называют тех, кто ощущает ненависть к чему-то или кому-то и делится своей неприязнью в интернете. Например, пишет злые комментарии под фотографиями в блогах звезд.

Пример. У Дани Милохина в «Инстаграме» на 4 млн подписчиков — 20 тысяч хейтеров.

Свайп — скользить пальцем по экрану. От английского to swype — проводить не отрывая, скользить.

Слово «свайп» пришло с появлением сенсорных экранов. Оно означает жест, когда пользователь смартфона или планшета прикладывает палец к экрану и не отрывая скользит им в нужном направлении. Например, многие с помощью свайпа выводят гаджеты из режима блокировки. Слово стало популярным у нас с ростом числа пользователей приложения для знакомств Tinder. Там свайп влево означает, что фото незнакомца не нравится, вправо — что вы готовы к знакомству.

Пример. Я его свайпнула, потом он мне написал в личку.

Бинджвотчинг — «запойный» просмотр сериалов. От английского binge — запой, watching — просмотр.

Бинджвотчинг — это когда человек не может оторваться от сериала и смотрит все эпизоды за один присест. Используется также производный глагол — бинджвотчить.

Пример. На выходных никуда не пойду — буду дома бинджвотчить «Очень странные дела».

Стримить — транслировать видео или аудио по интернету в реальном времени. От английского streaming — потоковое вещание.

Слово «стримить» стало популярным после того, как у всех пользователей «Инстаграма» и «Фейсбука» появилась возможность вести прямые видео­трансляции. А до этого его использовали в основном геймеры. В их сленге стримить означает показывать и комментировать в реальном времени свою игру.

Пример. Включай скорее стрим, сейчас блогеры будут играть в «Доту».

Чилить — отдыхать, ничего не делать. От английского to chill — остужать.

Подростки используют это слово, когда хотят сказать, что проводят время без пользы, просто расслабляются.

Пример. Хватит делать уроки, давай почилим.

по материалам СБ