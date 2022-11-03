Где в Бобруйске места для продажи сельскохозяйственной продукции?

В редакцию газеты обратилась бобруйчанка. Она пенсионерка, ее волнует вопрос по поводу торговых лотков: «В городе оборудованы специальные места для продажи сельскохозяйственной продукции. Расскажите, где они установлены, кто и на каких условиях может там торговать?»

Мы направили этот вопрос в управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета и спустя время получили ответ за подписью его начальника Елены Семенчук:

– В городе установлено 67 лотков по следующим адресам:

• улица Могилевская – возле дома 5/2;

• улица 50 лет Октября – возле дома 30а;

• улица Минская – возле дома 20;

• улица Минская – возле дома 89;

• бульвар Приберезинский – возле дома 40;

• улица Орджоникидзе – возле дома 4;

• улица Михася Лынькова – возле дома 65а;

• улица 50-летия ВЛКСМ – возле дома 4а;

• улица Горелика – возле дома 51;

• улица Ковзана – возле дома 47;

• улица Октябрьская – возле дома 123;

• улица Карла Маркса – возле дома 326;

• улица Кирова – возле дома 272;

• улица Генерала Батова – в районе магазина «Евроопт»;

• улица Социалистическая – возле дома 185.

Лотки предназначены для реализации овощей и фруктов, сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян, рассады.

Торговые места на лотках предоставляются физическим лицам на безвозмездной основе, субъектам хозяйствования (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) на договорных условиях с КУП «ДЭП г. Бобруйска».