Где в Бобруйске места для продажи сельскохозяйственной продукции?

В редакцию газеты обратилась бобруйчанка. Она пенсионерка, ее волнует вопрос по поводу торговых лотков: «В городе оборудованы специальные места для продажи сельскохозяйственной продукции. Расскажите, где они установлены, кто и на каких условиях может там торговать?»
Мы направили этот вопрос в управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета и спустя время получили ответ за подписью его начальника Елены Семенчук:
– В городе установлено 67 лотков по следующим адресам:
• улица Могилевская – возле дома 5/2;
• улица 50 лет Октября – возле дома 30а;
• улица Минская – возле дома 20;
• улица Минская – возле дома 89;
• бульвар Приберезинский – возле дома 40;
• улица Орджоникидзе – возле дома 4;
• улица Михася Лынькова – возле дома 65а;
• улица 50-летия ВЛКСМ – возле дома 4а;
• улица Горелика – возле дома 51;
• улица Ковзана – возле дома 47;
• улица Октябрьская – возле дома 123;
• улица Карла Маркса – возле дома 326;
• улица Кирова – возле дома 272;
• улица Генерала Батова – в районе магазина «Евроопт»;
• улица Социалистическая – возле дома 185.
Лотки предназначены для реализации овощей и фруктов, сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян, рассады.
Торговые места на лотках предоставляются физическим лицам на безвозмездной основе, субъектам хозяйствования (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) на договорных условиях с КУП «ДЭП г. Бобруйска».