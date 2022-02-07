На юге Панамы зафиксировано мощное землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в южной части Панамы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт наук о Земле университета Панамы.
По данным института, эпицентр находился в 15 км от города Тоноси, где проживает 2,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.
Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших пока не поступало.
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