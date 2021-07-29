На юге Бразилии выпал снег, а температура опустилась ниже 8 градусов по Цельсию, сообщает телекомпания Globo.

Практически на всей территории бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул установились отрицательные температуры. По прогнозам синоптиков, холодная погода будет сохраняться и в выходные дни, возможен ледяной дождь.

Как сообщает газета The Rio Times, редкий для Бразилии холод не испугал жителей страны. Многие едут на юг, чтобы увидеть снег своими глазами. Туристы заполняют гостиницы в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Вместе с тем морозы уже отразились на урожае. Фермеры сообщают, что пострадали плантации кофе, сахарного тростника, хлопка, кукурузы, различных овощных культур. Цены на некоторые виды сельхозпродукции уже пошли вверх. Ожидается также значительный рост цен на кофе и фрукты.