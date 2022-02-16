На исходе зимы для бобруйчан заработает выставка-продажа «Волшебный мир камня»
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Даты выставки: С 25 февраля по 6 марта;
Адрес: ул. Социалистическая, 100;
Время работы: 11.00-19.00;
Выходные: понедельник, вторник.
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