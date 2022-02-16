Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

На исходе зимы для бобруйчан заработает выставка-продажа «Волшебный мир камня»

18 0

На исходе зимы для бобруйчан заработает выставка-продажа «Волшебный мир камня»

Даты выставки: С 25 февраля по 6 марта;
Адрес:  ул. Социалистическая, 100;
Время работы: 11.00-19.00;
Выходные: понедельник, вторник.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »