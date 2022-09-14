На границе изъята крупная партия наркотиков

В международном автомобильном пункте пропуска «Козловичи» во время проведения таможенного досмотра транспортных средств, следовавших из Республики Польша в Республику Беларусь, внутри полуприцепа транспортного средства под управлением гражданина Беларуси сотрудники таможни обнаружили 186 свертков, вызвавших подозрение в законности их перемещения.

Указанные свертки были изъяты и направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих веществ и судебной генетической экспертизы.

В ходе проведения исследования установлено, что в свертках находилось опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях, – гашиш.

Стоит отметить, что с начала текущего года это самая крупная партия наркотиков растительного происхождения, поступившая судебным экспертам Брестчины на исследование.

По данному факту управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело.

Анна Мацкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области