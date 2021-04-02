На Горького горела квартира
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2 апреля гражданка Т. оставила без присмотра на газу пищу и уснула. Пенсионерка позвонила спасателям, когда дым уже охватил квартиру. Все, что успела сказать женщина диспетчеру – это адрес на Горького, а далее тишина. На часах 10.47. Спустя пару минут прибыли первые подразделения МЧС. Плотный дым уже заполонил не только квартиру, но и подъезд. К счастью, хозяйка находилась на улице.
Жильцов из подъезда вывели на свежий воздух. А горение в квартире пенсионерки мигом ликвидировали.
В результате пожара закопчены стены во всей квартире, имущество частично повреждено, частично уничтожено. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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