На Горелика горел автомобиль

5 января в 6 утра в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Горелика в Бобруйске.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение автомобиля 2000 г.в. Спасатели ликвидировали горение.

В результате огнем уничтожен автомобиль. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: не оставайтесь равнодушными к чей-то беде. Если стали очевидцем пожара, звоните в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщите диспетчеру что происходит.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС