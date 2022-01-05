На Горелика горел автомобиль
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5 января в 6 утра в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании легкового автомобиля по улице Горелика в Бобруйске.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение автомобиля 2000 г.в. Спасатели ликвидировали горение.
В результате огнем уничтожен автомобиль. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: не оставайтесь равнодушными к чей-то беде. Если стали очевидцем пожара, звоните в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщите диспетчеру что происходит.
Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС
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